Sand se tomó revancha y siguió metiendo leña al fuego: "Le mando un besito"

El delantero José Sand, autor de dos goles para la histórica remontada de Lanús sobre River que le dio el pase a la final de la Copa Libertadores por primera vez en su historia, calificó de "impresionante" el partido del "Granate" y deseó que "ojalá" el próximo sea el encuentro "más importante".



"Esto es histórico para nosotros, dar vuelta una serie contra River es impresionante. Cuando miro para atrás me dan más ganas de seguir. Es un sueño mío, de toda mi familia, trabajé mucho para estas cosas", celebró el correntino, de 37 años.



Después de expresar sus deseos, Sand se tomó el tiempo de responderle a todos los hinchas de River que lo criticaron y cargaron por estos días, luego de haber surgido de sus inferiores.



"Me aguanté la cargada quince días, los partidarios me dijeron de todo, hasta cornudo me dijeron, así que mi mujer le manda saludos. Debo ser importante para él así que le mando un besito. Hoy dimos vuelta la serie contra River. De paso quiero aclarar que los botines (azul y amarillo) los uso hace cuatro años, no necesito andar mostrándome", finalizó.

