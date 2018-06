Sanrafaelino al Mundial

En Suecia se disputará el campeonato mundial de goalball, deporte donde participan personas ciegas o con baja visión, evento donde estará presente la selección argentina con el sanrafaelino Santiago Domínguez entre sus integrantes.

Tras la histórica clasificación conseguida en diciembre del año pasado, el elenco nacional jugará por primera vez un mundial.

"Hemos trabajado fundamentalmente en el aspecto mental ya que para todos nosotros será nuestro primer mundial con lo que eso significa. Será muy importante estar tranquilos y confiados en nuestras condiciones", explicó Santiago.

Protagonistas

La selección argentina, apodada Los Topos, estará integrada por Alejandro Almada, Matías Britez, Eloy Nieva, Marcelo Sarmiento, Axel Suárez y Santiago Domínguez.

Preparación

El combinado albiceleste, dirigido por Martín Maidana, tuvo una intensa puesta a punto de cara a la cita mundialista que comienza hoy en la ciudad de Malmo.

Primero tuvieron una concentración en Chile, luego participaron de una copa nacional. En marzo entrenaron en Florianopolis y en abril las prácticas se realizaron en la ciudad de San Pablo.

Tras la última concentración en suelo brasileño, a fines de abril, el cuerpo técnico definió el plantel mundialista.

Con su lugar confirmado, Domínguez compartió sus sensaciones.

"En realidad siempre estuve tranquilo. Quizás la última semana previa al viaje comencé a tener más ansiedad. Estuve entrenando durante veinte días en Buenos Aires, llegué a San Rafael para arreglar las valijas y salir a Suecia".

Si bien será la primera experiencia, es un mundial y la camiseta argentina siempre tiene peso e historia.

"Ponerse la camiseta de la selección argentina siempre genera algún tipo de presión y la clave es poder manejarla para que no influya en forma negativa. Uno cuando está en el país quizás no lo dimensiona pero por ejemplo en el Parapanamericano me tocó vivirlo. Sobre todo son momentos de mucho orgullo".

Con la alegría y adrenalina que genera un mundial con la camiseta argentina, Santi cumplirá un sueño, el de un sanrafaelino en la máxima cita de la redonda.

Hoy comienza el Mundial

En la ciudad de Malmo, ubicada en la región de Escania, al sur de Suecia, se disputará a partir de hoy el Campeonato Mundial de Goalball.

Participarán de la competición dieciséis selecciones divididas en dos grupos.

En la zona A jugarán: Argelia, Argentina, Australia, Bélgica, China, Lituania, Suecia y Turquía (último campeón paralímpico).

Mientras que en la zona B competirán: Alemania, Brasil (defensor del título), Canadá, Egipto, Estados Unidos, Japón, Irán y República Checa.

Argentina debutará hoy frente al seleccionado local.

Mañana tendrá una doble jornada enfrentando a Argelia y Lituania. Al día siguiente se medirá con China y Turquía. El miércoles jugará ante Australia. Y el jueves finalizará su participación en la fase de grupos contra Bélgica.

Ese mismo día comenzarán los cuartos de final. En tanto que el viernes 8 se disputarán las semifinales, el partido por el tercer puesto como así también la gran final.

Dos más

El único. Santiago Domínguez es el único mendocino en la selección argentina de goalball. El resto de los integrantes son oriundos de la provincia de Buenos Aires.

Premio. Los seleccionados mejor ubicados en el Mundial de Suecia se clasificarán directamente al Campeonato Parapanamericano de 2019 que se desarollará en Lima, Perú.

Santiago Domínguez (sentado a la izquierda) con la selección