Scaloni, el Mudo es argentino

De esta forma, el entrenador interino albiceleste Lionel Scaloni recibió una buena noticia respecto de una convocatoria en la que promovió el recambio de apellidos para buscar nuevos valores rumbo a la próxima gestión en la Selección.





Si bien Vázquez había aclarado que "gracias a Dios" no jugó partidos oficiales con Italia, por lo que no estaba impedido de vestir la camiseta de la Selección argentina, la AFA realizó la consulta ante FIFA para recibir confirmación.





Este viernes a primera hora, el correo electrónico de la FIFA le brindó el respaldo deseado y Vázquez estará disponible en la gira por Estados Unidos.





El elenco nacional se medirá el próximo viernes 7 de septiembre a las 20.00 ante Guatemala en el estadio Los Ángeles Memorial Coliseum mientras que el martes 11 jugará frente a Colombia en el estadio MetLife Stadium, East Rutherford, Nueva Jersey.



"Hablé hace unos días con Scaloni y me comentó sobre la convocatoria, pero no hablamos sobre dónde me va a poner. Por suerte podré cumplir el sueño de ponerme la camiseta de Argentina", había dicho el cordobés, que debutó en Belgrano y luego partió a Europa donde realizó una prolífica carrera y actualmente juega en Sevilla de España.

El mediocampista Franco "Mudo" Vázquez fue habilitado hoy por la FIFA para poder actuar con la Selección argentina en la próxima gira por Estados Unidos, pese a que en 2015 disputó una serie de amistosos no oficiales con Italia.