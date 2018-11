"Scaloni sólo puede ir como DT al Mundial de motociclismo"

A la espera de la definición del técnico de la Selección Argentina de cara a la Copa América 2019, Diego Maradona se burló de las capacidades como entrenador de Lionel Scaloni , que sumó cuatro victorias, un empate y una derrota durante su interinato, y criticó a la Asociación del Fútbol Argentino por no darle una nueva oportunidad a Gerardo Martino, vinculado con la selección mexicana.





"Yo fui con el Tata a Newell's y es una gran persona. Los argentinos tenemos al muchacho este... Scaloni, que vuelvo a repetir, no tiene la culpa de estar ahí porque lo empujaron. El problema es que mañana se crea técnico y quiera ir al Mundial. Pero solo puede ir al Mundial de motociclismo. Yo me fui de la Selección por un error que cometí, si no, hoy era el técnico", declaró Diego, en conferencia de prensa, tras la victoria de Dorados de Sinaloa ante Juárez por la semifinal de ida del Ascenso.

Y siguió con la munición pesada contra Scaloni: "A mí me da mucha bronca que tengamos que depender de un jugador, que no se si tendrá títulos, y dejemos que a Martino se lo lleven los mexicanos, que es una parada brava. Pero nosotros hacemos las cosas tan mal que perdemos la oportunidad de reflotar el fútbol argentino con Menotti, Martino, Gareca, Alfaro, Gallardo y Guillermo. Hay un montón de técnicos para pasar Scaloni. Estamos viviendo en el mundo del revés".