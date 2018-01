Schwartzman perdió con Rafa, pero logró algo que nadie había podido

El español Rafael Nadal, número uno del mundo, se clasificó este domingo para cuartos de final del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, tras abatir al argentino Diego Schwartzman, número 24 del mundo.



El tenista balear se hizo con el partido, disputado en la pista Rod Laver Arena de Melbourne, en tres horas y 51 minutos y eliminó al Peque en cuatro sets por 6-3, 6-7 (4), 6-3 y 6-3.

Impidió, así, que Diego Schwartzman pudiera emular a Guillermo Vilas, David Nalbandian y Juan Martín del Potro, los únicos jugadores argentinos que lograron pisar la antepenúltima ronda del Abierto de Australia en toda la Era Open.



"Diego es un gran jugador, además de un gran amigo", señaló a pie de pista Rafael Nadal. "Su inicio de temporada está siendo muy bueno y solo puedo desearle lo mejor", abundó.



Reconoció el número uno que ante el 'Peque' Schwartzman se vio realmente exigido por primera vez en este certamen. Y es que el español había liquidado sus tres anteriores compromisos sin mucha dificultad. Ni el dominicano Víctor Estrella Burgos (6-1, 6-1 y 6-1), ni el argentino Leonardo Mayer (6-3, 6-4 y 7-6), ni el bosnio Damir Dzumhur (6-1, 6-3, 6-1) pudieron arrebatarle un solo set.



Sí Diego Schwartzman, por primera vez en cuatro duelos, aunque eso no fue suficiente para apartar del cuadro individual masculino al campeón en 2009 y finalista en 2012, 2014 y 2017.



"He jugado más de tres horas a gran intensidad y eso es una buena noticia para mí", comentó Nadal. "Estoy un poco cansado, pero al mismo tiempo estoy feliz. Estoy convencido de que un partido como este me ayudará", sostuvo.



Nadal, que había ganado los tres anteriores duelos con Schwartzman sin ceder una sola manga, sí entregó en esta ocasión un parcial. Fue su adversario el que se llevó el desempate que decidió el segundo set, por 6-7 (4), para alargar la batalla en el Rod Laver Arena tras el 6-3 inicial.

En su cuenta de Twitter, Schwartzman se refirió al duelo con el número 1 y al Abierto de Australia: "Esos partidos que siempre voy acordarme. Hermosa batalla hoy frente a un gran N1 del mundo y gran persona como @RafaelNadal. Muy contento por esta gran semana. Gracias @AustralianOpen".

Fuente: Diario UNO de Mendoza