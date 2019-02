Se acerca el inicio del torneo "Vendimia" de futsal

Desde el próximo sábado se disputará el torneo "Vendimia" de futsal, tradicional certamen tanto de primera división como así también de divisiones inferiores organizado por la Asociación Futsal San Rafael.

Primera división

En esta categoría el certamen se disputará por zonas bajo el sistema de todos contra todos clasificando a cuartos de final el primero y segundo de cada grupo y los dos mejores terceros.

Vale señalar que a partir de cuartos de final, se jugará por sistema de Play Off y en caso de igualdad en el marcador se definirá por penales.

Han confirmado su presencia catorce equipos que lucharán por el primer título oficial de la temporada.

Zona 1: Maristas B, Tenis A, UTN C, Amaral B, Pilares

Zona 2: UTN A, Don Bosco, Pedal B, Amaral C, Maristas A

Zona 3: Amaral A, UTN D, Tenis B, Homemaker

Juveniles

Tres categorías protagonizarán el tradicional evento de la temporada estival: C 15, C 17 y C 20.

A continuación el programa de partidos previsto durante la jornada sabatina:

9 hs: C 15: cancha San Rafael Tenis Club (calle Dean Funes): Don Bosco vs. Tenis Club B

9 hs: C 17: Polideportivo N°2: Amaral A vs. Pedal

10 hs: C 17: cancha San Rafael Tenis Club (calle Dean Funes): Don Bosco vs. Tenis Club A

10 hs: C 20: Polideportivo N°2: Bachillerato vs. Amaral A

11 hs: C 20: cancha San Rafael Tenis Club (calle Dean Funes): Tenis Club B vs. Pedal A

11 hs: C 17: Polideportivo N°2: UTN vs. Amaral B

12 hs: C 15: cancha San Rafael Tenis Club (calle Dean Funes): Tenis Club A vs. Amaral

12 hs: C 20: Polideportivo N° 2: UTN vs. Don Bosco

13 hs: C 17: cancha San Rafael Tenis Club (calle Dean Funes): Bachillerato vs. Tenis Club B

14 hs: C 20: cancha San Rafael Tenis Club (calle Dean Funes): Tenis Club A vs. Amaral B

Fuente: Pablo Faliti / Prensa Asociación Futsal San Rafael.