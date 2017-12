Se aleja del fútbol

El vicepresidente de San Lorenzo, el empresario televisivo Marcelo Tinelli, anunció este jueves que tomará distancia del fútbol del club "por limitaciones" de tiempo y de energía y se dedicará exclusivamente al desarrollo del básquetbol profesional.

Tinelli, quien este año atravesó problemas financieros vinculados a su ex productora Ideas del Sur, ya se había alejado del club y de su cargo en la AFA en 2014 y ahora, en medio de rumores de un distanciamiento con el presidente de San Lorenzo, Matías Lammens, anunció su alejamiento del fútbol "azulgrana".

La renuncia no es solo al fútbol profesional, sino también a su responsabilidad al frente del departamento de fútbol amateur.

El conductor de Showmatch anunció su decisión con una carta publicada en sus perfiles de redes sociales, en la que señala:

"Amados hinchas, socios, dirigentes y deportistas santos: todos saben de mi amor por San Lorenzo (...). Dentro de esa pasión, hace poco más de tres años, disfruté de la mayor alegría que me regaló el fútbol: festejar abrazado y a lágrima limpia con mi hijo Francisco la obtención de la Copa Libertadores.

"Corrió mucha agua bajo el puente. Y continuamos con nuestros sueños de crecimiento. Volvimos a Tierra Santa, tenemos un estadio cubierto en Boedo ejemplar y salimos campeones hasta de básquet. Todo fue trabajado, planeado y proyectado por un equipo dirigencial sensacional.

"Pero hoy estoy ante otra etapa de mi vida. Este año que se va fue muy intenso desde lo laboral. Las vicisitudes de la productora que puso al aire el programa me insumió muchas energías. Y eso lo sufrí mucho. Se me hizo cuesta arriba dedicarme a los dos frentes: el laboral y el compromiso dirigencial con San Lorenzo. Hasta tuve que pedir licencia. Intenté volver a involucrarme con el fútbol de la institución pero me costó muchísimo.

"Hoy, a horas de comenzar el 2018, tengo que tomar una decisión. Estoy transitando un rumbo de rearmado en lo laboral que me exige muchísimo. Fundar otra productora y estar cerca de la gente que trabaja de sol a sol para que el programa sea lo que es, resulta un nuevo desafío que requerirá de toda mi atención. Voy a estar limitado en mis tiempos como para seguir tan involucrado con la gestión en el fútbol.

"Dado este panorama, estoy convencido de que lo mejor es correrme de la conducción del fútbol profesional y juvenil de la entidad y dedicarme sólo al departamento de básquet. Lo hablé mucho con Matías Lammens y entre ambos acordamos que esa será la mejor decisión, por el momento que estoy atravesando. Tengo la seguridad que esta dirigencia tiene la capacidad, la pasión y el talento para seguir manejando con éxito el fútbol.

"Como siempre, yo seguiré acompañando desde mi lugar de vicepresidente. Porque la pasión es el mejor combustible para lograr los objetivos. Sólo que ante esta circunstancia tan particular de mi actualidad laboral, debo dedicarle más esfuerzo y atención a esta etapa refundacional de mi trabajo. Gracias por la comprensión y el cariño de siempre".

Además de la Liga Nacional de Básquetbol, San Lorenzo deberá afrontar en enero su participación en el Grupo B de la primera fase de la Liga de las Américas, en el que enfrentará a Mogi das Cruzes y Paulistano, de Brasil, y Español de Talca de Chile.