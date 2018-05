Se armó la guerra: Pratto se despachó de lo lindo contra Tevez

Lucas Pratto no tuvo muchos problemas para despachar a Carlos Tevez. Y es que al delantero no le gustan nada ciertas actitudes que tiene el jugador de Boca. En una entrevista, el Oso dijo que "tenía una opinión antes pero ahora la está opacando un poco".

¿Qué es lo que no le cae bien al goleador millonario? Él mismo se encargó de aclararlo: "Antes me parecía un ídolo de Boca que respetaba a todo el mundo. Y ahora entró en este juego mediático de hablar mal del otro. Y eso no está bueno. Y menos entre colegas". De breve paso por el xeneize, a Pratto no le gustaron nada ciertos comentarios que hizo Carlitos en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El jugador de River sentenció su opinión con otra dura frase: "Riquelme y Palermo, por citar otros dos ídolos de Boca, siempre respetaron a los rivales. Lo mismo pasa con Ponzio, nuestro capitán, que respeta a los rivales. Ese es el camino de los grandes jugadores y grandes ídolos de los clubes grandes. Y Tevez últimamente está en otro camino". ¿Responderá Tévez?