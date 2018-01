Se confirmó la peor noticia para Walter Montillo

El mediocampista Walter Montillo sufrió la rotura de los ligamentos de la rodilla derecha, diagnóstico que se confirmó luego de los estudios que se le realizaron al jugador de Tigre.

Montillo, de 33 años, sufrió la grave lesión el pasado sábado cuando Tigre disputó un partido amistoso ante Deportivo Morón, como preparación para el comienzo de la Superliga.

El jugador será operado la semana próxima de la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla derecha y estará al menos seis meses en recuperación.

Tigre aún no decidió que hará con la situación de Montillo, ya que el futbolista tendrá un largo período de inactividad.

La idea del futbolista es hacer la recuperación y volver a jugar, pese a que se había retirado a mediados de 2017 luego de sufrir cuatro desgarros consecutivos mientras jugaba en Botafogo de Brasil.

"Es por lo que me toca pasar, y realmente es un momento muy difícil, de mucha tristeza y bronca por todo lo batallado hasta hoy. Y que voy a hacer?? Entregarme?? La verdad que no, no está en mi adn", escribió el jugador en su cuenta oficial de Instagram días atrás.

Montillo fue una apuesta que realizó el entrenador del "matador" Cristian Ledesma -quien tiene su primera experiencia al frente de un equipo- dado que necesitaba un hombre de las características del jugador surgido en San Lorenzo.