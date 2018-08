¿Se desligó de la derrota? "El jugador no estuvo a la altura"

En diálogo con "Cruzados por la Red", el DT botellero pidió disculpas a todos los hinchas: "El partido no rindió según las expectativas", adelantó.

El "Gringo" reconoció sentirse "mal" por su hermano Omar "que sufre tanto por el club". Y después dejó algunas frases polémicas, fiel a su estilo.

"Estoy dolido, preparé otra cosa y creo que no me equivoqué. Pero el jugador no estuvo a la altura de lo que tenía que estar" remarcó, culpando directamente a sus futbolistas por el 4-0.

"No sé lo que le pasó a nuestro arquero que no estuvo a la altura de otras veces. No brindamos seguridad en ninguna línea", siguió disparando.

"No se nos dio ninguna. Tenía muchas ilusiones. El 4 a 0 es lo que me duele y mucho. Preparé otra cosa y adentro no salió nada", sentenció Sperdutti.

Escuchá la nota de Nihuil:

Foto: Prensa Deportivo Maipú