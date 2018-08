Se enojó el Pity Martínez

En este mercado de pases, que está llegando a su fin, el nombre de Gonzalo Martínez sonó pero no por el interés real de los equipos europeos, sino porque algunas versiones daban cuenta del intento de su representante por ubicarlo sí o sí en algún club.

"Se dijo que mi representante me estuvo ofreciendo por ahí en clubes de Europa. Es mentira. Yo tampoco soy un juguete para que me anden ofreciendo. Si se da quiero que sea porque me lo gano", desmintió el Pity.

Pensando en el choque por Copa Libertadores ante Racing, aseguró: "Es un reto muy lindo pelear todos los campeonatos. Racing es un gran rival y lo respetamos".

Mucho se habló en su momento del rendimiento en River pero él siempre sintió el apoyo de Marcelo Gallardo y dijo "él me trajo y me banco igual que a mis compañeros".

"Me tengo que preocupar por River por más que los demás se refuercen. De todas formas tenemos un gran plantel para pelear, aunque puede ser que estemos un pasito adelante junto a Boca. Somos un plantel muy rico de grandes jugadores y se nota la diferencia de jerarquía", opinó el volante mendocino.

Por último, se ilusionó con la posibilidad de llegar a la Selección argentina: "Es un sueño poder vestir los colores de mi país, estoy trabajando para eso, y si sigo teniendo este nivel voy a estar listo para aprovechar la oportunidad".