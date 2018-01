Se quiere ir para jugar el Mundial

"Sólo hay una cosa que quiero: jugar mucho más para tratar de ir al Mundial. Si no estoy en la lista al final de temporada quedándome aquí sin jugar, eso quedará para siempre en mi cabeza y en mi carrera", admitió el centrocampista argentino, de 28 años, tras la victoria de PSG contra el Montpellier (4-0).



"En las últimas listas de la selección no estuve convocado porque no jugaba y es normal (...) Se necesita estar compitiendo siempre para que el entrenador te pueda ver y tener más posibilidades (de ser convocado), y aquí (en el PSG) siento que no lo voy a tener (minutos de juego)", explicó en zona mixta.





En las últimas semanas, la prensa especuló con su marcha al Inter de Milán. "Si me voy, es normal que vaya a Italia porque es una liga que conozco y que me gusta mucho. Mi mujer es de allá, la familia cuenta mucho en este tipo de decisiones", admitió el exjugador del Palermo.

No obstante, Pastore aseguró que no tiene tomada una decisión: "Una vez más digo que no sé con exactitud qué voy a hacer".



Sin contar demasiado en los planes de Unai Emery, Pastore figura entre los nombres de posibles jugadores que abandonarían el PSG en este mercado de enero por la necesidad del club parisino de vender para satisfacer las exigencias del fair-play financiero.



Llegado en 2011 en el primer gran fichaje de la propiedad catarí del PSG, Pastore es uno de los jugadores preferidos de la afición parisina, que adora su elegancia en el juego, pese a su irregularidad y sus frecuentes lesiones que le han lastrado en las últimas temporadas.

