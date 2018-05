Se re calentó y se fue

El volante de Lanús Román Martínez expresó este viernes su enojo con su entrenador, Ezequiel Carboni, con quien no habla "hace dos meses y medio" y cerró su ciclo en el club.

"Se termina mi ciclo en Lanús. Me despido hoy de todos. Hace dos meses y medio que no habló con Carboni, pero no le voy a pedir explicaciones por no jugar", declaró Martínez en diálogo con radio El Mundo.

"Mi salida de Lanús se caía de maduro. Me daba cuenta que no iba a continuar en el club. Me hubiese gustado que me digan en la cara que no iba a seguir. Estos meses fueron muy duros. Quería ayudar a mis compañeros en la cancha y no pude", indicó el ex Tigre.

Martínez, de 35 años, consideró "una lástima" que su adiós a Lanús no se concrete en una cancha. "Voy a saludar a mis compañeros en el vestuario. Gané tres títulos y llegué a una final de Copa Libertadores con Lanús; me siento un afortunado", agregó Román Martínez.

Por último, Martínez se refirió a la salida de jugadores como José Sand y Maximiliano Velázquez quienes se alejaron en malos términos del club.

"Me llamó la atención las salidas de Sand y Velázquez. Son jugadores muy importantes para la institución. Nos dolió la forma en la que se fueron. En vez de salir por la fuerte grande salieron por la ventana", señaló Martínez quien aún no recibió llamados de otros equipos y que sueña con jugar en Deportivo Morón.