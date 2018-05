Se recontra calentó el Fideo

Ángel Di María lleva casi 10 años ya jugando en Europa. Tras realizar las inferiores y dos años en Primera jugando para Rosario Central, se sabe de la simpatía de Fideo con el club santafecino. Él mismo había dicho que sueña retirarse en ese club: "En mi cabeza siempre está retirarme en Central. Quiero terminar mi carrera ahí".

Pero por ahora, el volante parece querer seguir su carrera en el viejo continente. Al menos eso parece luego de que una publicación rosarina sugiriese que Di María estaba cerca de regresar al club de sus amores. El enojo del Fideo fue tal que salió con todo a hablar en sus redes sociales: "El día que vuelva a Central lo voy a decir yo claramente: 'Vuelvo a Central tal fecha'. Mientras yo no diga cuándo, dejen de inventar o decir que insinúo. No es la primera vez que hablan cosas que no son sobre mí. Cuidado a la hora de redactar títulos porque no todo el mundo se mete a leer la nota, donde claramente no digo lo que dice el titular" dijo.

La nota había mencionado un posible regreso tomando como partida las recientes declaraciones de Di María en las que aseguró "no sé qué pasará. El fútbol es muy extraño. Estoy contento acá, pero está claro que el club necesita traer jugadores y, para eso, debe vender otros".