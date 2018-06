¡Se salió con la suya! La verdad detrás del gesto de Robbie

La inauguración del Mundial de Rusia, con el cantante Robbie Williams como protagonista, simpatizó a la mayoría y fue tendencia en las redes.

El cantante expuso algunos de sus éxitos en la previa del partido inaugural de la Copa del Mundo, pero un gesto suyo llamó mucho la atención.

El británico miró directo a la cámara y realizó un claro "fuck you", que en el momento desconcertó a más de uno. Sin embargo, lo que hizo Williams fue modificar la letra de su canción "Rock DJ", para dejar un claro mensaje.

En la semana había sido criticado por el empresario Bill Browder en Twitter: "Hay muchas maneras de ganar dinero, pero vender tu alma a un dictador no debería ser una de ellas. Qué vergüenza", acusó arrobando al cantante.

Embed There’s lots of ways to make money @robbiewilliams, but selling your soul to a dictator shouldn’t be one of them. Shame on you. This message is on behalf of Sergei Magnitsky, Boris Nemtsov, Anna Politkovskaya, Natalia Estimirova, victims of MH17, 10,000 dead Ukrainian soldiers... https://t.co/gnpKHoUxrD — Bill Browder (@Billbrowder) 12 de junio de 2018





Desde el entorno del ex Take That no hubo respuesta, pero Robbie Williams no se quedó de brazos cruzados y le contestó ante la atenta mirada del mundo entero.

En vez de "most of them fleece me every night", cantó "most of them fleece me but I did this for free" ("la mayoría me despluma, pero hice esto gratis").

Embed En la inauguración de #Rusia2018, Robbie Williams se salió de la letra de Rock DJ para mandar un mensaje...



En vez de “most of them fleece me every night”, cantó “most of them fleece me but I did this for free” (“la mayoría me despluma pero hice esto gratis”). Y metió un . pic.twitter.com/Bj9Dfaddk5 — Lucas Beltramo (@LucasBeltramo) 14 de junio de 2018





Su gesto tuvo gran repercusión a lo largo y lo ancho del planeta.





