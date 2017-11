Se sorteó el Mundial de Rugby y Los Pumas ya conocen sus rivales

lospumas.jpg

El seleccionado argentino de rugby , Los Pumas, debutará ante Francia el sábado 21 de septiembre de 2019, en un encuentro por el Grupo C del IX Campeonato del Mundo a jugarse en Japón entre el 20 de septiembre y el 2 de noviembre de ese año, anunció este jueves la World Rugby (WR).Los Pumas y Francia, que se enfrentaron por última vez en mundiales en el que organizaron los galos en 2007 con sendos triunfos de los argentinos en el cotejo inaugural y también en el válido por el tercer puesto, se volverán a encontrar en el Tokio Stadium el 21 de septiembre de 2019 a partir de las 4.15 (hora de la Argentina).Ese mismo día se jugará un excluyente y será protagonizado por el actual bicampeón mundial Nueva Zelanda ante Sudáfrica, por el Grupo B a las 7.45 en el International Stadium Yokohama.Argentina volverá a jugar el sábado 28 de septiembre ante Tonga, a la 1.45 en el Hanazono Rugby Stadium y una semana después, el 5 de octubre, tendrá como adversario a Inglaterra, a las 5, en el Tokio Stadium.Finalmente, el miércoles 9 de octubre culminará la participación de Los Pumas en el Grupo C ante Estados Unidos, en el Kumagaya Rugby Stadium, a la 1.45.Los restantes grupos del mundial serán los siguientes:Zona A: Irlanda, Escocia, Japón, Europa 1 y el ganador del playoff;Zona B: Sudáfrica, Nueva Zelanda, Italia, Africa 1 y ganador de repechaje.Zona D: Australia, Georgia, Gales, Fiji y América 2.Con respecto al debut de las restantes potencias, Australia jugará el 21 a la 1.45 ante Fiji en el Sapporo Dome; Inglaterra, en el grupo de Argentina, jugará ante Tonga el domingo 22 a las 7.15 en el mismo estadio, y ese día también lo harán Escocia-Irlanda en Yokohama a las 4.45.En cuanto a los probables cruces de cuartos de final, Argentina si es segundo podría jugar ante Australia y de ganar el grupo lo haría ante Gales . En caso de enfrentar a los All Blacks sería en una hipotética semifinal.La Copa comenzará con el partido que animará Japón ante un seleccionado europeo que resta clasificarse, el viernes 20 de septiembre a las 7.45 y la final se desarrollará el sábado 2 de noviembre a las 6 en el Yokohama Stadium.De los ocho mundiales jugados tres fueron ganados por Nueva Zelanda (1987, 2011 y 2015), dos por Australia (1991 y 1999) y Sudáfrica (1995 y 2007) y uno por Inglaterra (2003).