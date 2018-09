"Se viene el partido más lindo de todos"

Mauro Zárate fue una de las cartas goleadoras en la buena victoria de Boca frente al Cruzeiro en el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Tras el partido, el propio delantero se encargó de analizar el resultado.

"Conseguimos una buena diferencia. Que ellos no hayan convertido es muy importante y los dos goles nos dan una tranquilidad para ir allá y hacer el partido como lo hicimos acá, sin especular" destacó el jugador.



mauro1.jpg

Además, se encargó de describir su gol tras un gran pase de Pablo Pérez: "Ahora, en este momento, si me preguntás por otra definición, no se me ocurre. Creo que no había otra manera, porque el arquero me salía rápido. Yo ya sabía que salía así, pero por suerte entró y Pablo me dio una pelota bárbara".

Pero Zárate también fue rápido para cambiar de página. El jugador ya se puso el chip del Superclásico frente a River y dijo ni bien terminó el encuentro por Copa Libertadores: "Igual el domingo viene el partido más lindo de todos, así que tenemos que meternos con eso y después pensar en el encuentro de vuelta por la Libertadores", afirmó.

El delantero no se quiere perder por nada del mundo el encuentro y así lo manifestó: "Es el partido soñado por cualquier jugador, el que todos quieren jugar. El grupo esta bien, está metido y estamos mejorando partido a partido. Al que al le toque jugar seguro va a dejar todo", sentenció. Boca y River se enfrentarán el próximo domingo desde las 17:45hs por la pantalla de TNT Sports.