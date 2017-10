Se viene una "histórica y mágica" edición del Dakar, en su 40 aniversario

Embed

El catalán Marc Coma, cinco veces campeón del Dakar en motos y director deportivo de la competencia desde hace casi tres años, aseguró este lunes que la edición 2018 "será histórica, mágica y a la altura del 40° aniversario" de esta carrera, que, a su vez, cumplirá 10 años en Sudamérica.La nueva edición, que tendrá 14 etapas, se correrá del 6 al 20 de enero próximos y marcará el reingreso de Perú a la competencia. La carrera continuará por Bolivia y luego por la Argentina, donde concluirá, por primera vez, en la ciudad de Córdoba.En una entrevista a solas con Télam, Coma, quien llegó al país en un viaje relámpago para participar de una ceremonia en la FIT en la que se homenajeó a las 20 provincias que formaron parte del recorrido del rally enestos 10 años, recordó la incertidumbre que sintieron pilotos y equipos al llegar a estas tierras en 2009."Cuando llegamos por primera vez, desconocíamos con qué nos íbamos a encontrar y sólo lo supimos en el momento de desembarcar. Y así nos dimos cuenta de esa conexión mágica de la gente con el Dakar", recordó el catalán, quien ese año se llevaría su segunda corona sobre una moto KTM.Argentina, es el único país que se mantuvo firme en las 10 ediciones consecutivas que el Dakar cumplirá en Sudamérica el próximo enero, porque Chile no participa desde 2015 y Perú, que se había sumado en 2012 y 2013, regresará ahora en la próxima edición.La vuelta de Perú es clave ya que con la presencia del país "inca" el Dakar está recuperando el desierto que había perdido en 2015 por la partida de Chile."Hemos hecho el ejercicio de recorrer muy bien el desierto para lograr un recorrido de alta calidad. Se tuvo en cuenta la parte arqueológica, por lo que fue un trabajo titánico hecho con el gobierno peruano, pero estamos muy satisfechos", detalló el catalán.Luego de permanecer casi una semana en el desierto peruano, los pilotos se enfrentarán a la dureza de Bolivia y su altitud.En esa línea, Coma aclara que para el nuevo recorrido se tuvieron en cuenta las zonas en las que las lluvias causaron estragos y derivaron en la suspensión de varias etapas en el Dakar pasado."Estamos preparados para afrontar las lluvias en Bolivia. Tenemos un buen recorrido con distintas opciones por si el tiempo nos afecta", afirmó.Finalmente, el Dakar cruzará a Argentina, donde esperan lugares míticos que significarán el último filtro de la competencia.Una vez que haya cruzado a Argentina por Jujuy, se dirigirá a Salta y luego, desde Belén (Catamarca), hacia Chilecito (La Rioja), para seguir hacia San Juan y el 20 de enero concluir en Córdoba, donde cumplirá la tercera etapa rulo.Argentina en el Dakar permitió que "a través de un hilo conductor deportivo que millones de personas conocieran lugares maravillosos que terminaron transformándose en emblemáticos para el Dakar", en palabras de Coma."Hay lugares que con el paso de los años adquirieron un perfil completamente Dakar, como ocurre con Fiambalá, que se ha vuelto mítico", resaltó el ex campeón.Más allá de la trascendencia que tienen los lugares que el Dakar visita gracias a las imágenes que recorren el mundo, hay otra miles de pequeñas historias que se dan en torno a la competencia en lugares inhóspitos.Más allá de la trascendencia que tienen los lugares que el Dakar visita gracias a las imágenes que recorren el mundo, hay otra miles de pequeñas historias que se dan en torno a la competencia en lugares inhóspitos.Pequeños parajes revolucionados con la presencia de imponentes máquinas, como ocurrió en Ingeniero Jacobacci (Río Negro) la primera vez que el Dakar llegó al país o la del heladero de Fiambalá que a través del alambrado hace llegar sus palitos de agua a los sedientos integrantes del campamento, conforman esas miles de historias.Sobre el regreso de Chile al calendario, Coma no pierde las esperanzas de un retorno y recuerda que cada año la dirección de la prueba hace una "tourneé de visitas a los países con perfil Dakar"."En cada uno de los países hay contactos con todos. Esperando que las condiciones políticas estén dadas", afirmó el catalán.Coma descartó que el rally esté evaluando ahora mudarse a China, ante el éxito que tuvo la carrera de Dakar Serie, desarrollada allí en septiembre pasado."Si bien el Dakar es una carrera nómade que se tiene que ir reinventando, tiene mucho por descubrir y hacer aquí. Al día de hoy me cuesta mucho pensar un Dakar fuera de Sudamérica", aseguró.Para enfatizar finalmente que "mientras haya un contexto favorable en Sudamérica, el Dakar no se planeta cambiar de escenario".