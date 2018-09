Se viene una nueva convocatoria para la Selección

Así lo informó la cuenta oficial de la Selección Argentina @Argentina a través de la red social Twitter donde indicó: "#SelecciónMayor La lista de convocados de @Argentina para los amistosos ante #Irak y @CBF_Futebol se dará a conocer este viernes".





Si bien aún no fue confirmado es probable que Scaloni brinde una conferencia de prensa en horas del mediodía durante la cual se conocerá a los futbolistas convocados mientras que el propio entrenador ya confirmó que en la nómina no estará Lionel Messi

"Hablé con él y acordamos que no era el momento para su vuelta", explicó Scaloni el pasado lunes en declaraciones al canal Fox Sports en la previa de la gala de los premios " The Best ".