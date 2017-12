Seguir haciendo historia

Esta tarde, desde las 19, Huracán visitará el Sportivo Peñarol de San Juan en el partido de ida válido por las semifinales del Torneo Federal B.

Después de eliminar agónicamente a Del Bono, el Globo se convirtió en el único equipo de la provincia de Mendoza que continúa en la competición nacional.

Huracán se preparó fundamentalmente para mantener la categoría y luego, quizás, ser protagonista. Pero sin embargo el conjunto conducido por Sergio Busciglio protagoniza una campaña histórica.

La expectativa crece partido tras partido y según indica la hoja de ruta quedan cuatro juegos para llegar al ascenso.

Uno de los jugadores más regulares y que ha logrado una marcada consolidación dentro del elenco azuloro es Franco Aguilera.

El defensor opinó sobre el presente del equipo. "Se vive un gran momento, con alegría e ilusión en cuanto al equipo y también en lo que respecta a la institución por cómo se ha trabajado y lo que se está logrando".

Equipo que gana, no se toca

Con Gabriel Andrada recuperándose de un desgarro, el entrenador del Globo decidió confirmar al mismo equipo que derrotó a Del Bono, excepto el arco, que será ocupado por el suplente Gabriel González en reemplazo de Emiliano Dichara, que sufrió un desgarro a último momento.

En principio el esquema táctico será 4-4-2. Pero dependiendo del desarrollo del juego, Cristian Mas podría adelantarse por el lateral derecho hasta la mitad de la cancha. En ese caso la defensa quedaría con línea de tres.

Los buenos resultados conseguidos marcan que el estado de ánimo del grupo es óptimo y la confianza sigue creciendo.

Tanto el director técnico como los jugadores saben que el rival de turno será durísimo y que en el partido de esta tarde en suelo sanjuanino será clave no perder la calma.

Panorama tricolor

El Sportivo Peñarol necesitó una definición por penales, donde se lució su arquero, para derrotar a Montecaseros. No obstante el sueño de ascender sigue latente.

Si bien el entrenador no ha confirmado la formación inicial, se estima que no realizaría modificaciones en el once titular.

El equipo de la localidad de Chimbas, en el departamento de Rivadavia, tiene jugadores muy importantes dentro de su funcionamiento colectivo.

Uno de los pilares de este gran momento es el arquero Carlos Biasotti, que en San Rafael atajó en Monte Comán.

Con 43 años el portero atajó dos penales en la definición ante el elenco de la capital mendocina.

Además en defensa, Martín Preziosa aporta experiencia y mucha calidad.

Primeros noventa minutos de las semifinales, momentos decisivos del torneo donde el margen de error es cada vez menor y las equivocaciones se pagan muy caro.