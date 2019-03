En la habitual sesión semanal el Consejo Directivo de la Liga Sanrafaelina de fútbol oficializó el programa de partidos correspondiente al segundo capítulo del torneo de primera división A.

A continuación días y horarios para la segunda jornada del fútbol local.Atlético Pilares vs. Deportivo MalargüeHuracán vs. Sportivo Balloffet

Domingo (17 hs)

Villa Atuel vs. Sport Club Quiroga

Independiente Calle Larga vs. Las Paredes

San Martín de Salto de las Rosas vs. Rincón del Atuel

Martes (17 hs)

Sportivo Pedal Club vs. Monte Comán