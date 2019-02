Seis Naciones: Inglaterra apabulló a Francia

Inglaterra y Francia serán los dos rivales más importantes que tendrán Los Pumas en el Mundial de este año, en Japón. Este domingo, los dos clásicos rivales se enfrentaron en el encuentro que cerró la segunda fecha del Seis Naciones y el resultado fue una histórica goleada del conjunto inglés.

En Twickenham, el equipo de la Rosa dio un paso importantísimo hacia el Grand Slam (título honorífico para el equipo que gane todos los partidos del Seis Naciones) al apabullar a los franceses por 44 a 8.

La segunda mayor goleada de la historia entre ambos equipos se produjo gracias a los tries de Jonny May (3), Henry Slade, un try penal y otro de Owen Farrell. Éste último, en gran nivel en las dos fechas disputadas del certamen, agregó además dos penales y 3 goles. Para Francia, que venía de perder con Gales como local, solo hubo una conquista de Damian Penaud y un penal de Morgan Parra.

Disputadas dos fechas, y con descanso previsto para el próximo fin de semana, Inglaterra tiene 10 puntos, Gales 8, Escocia 5, Irlanda 4, Francia 1 e Italia no tiene puntos.