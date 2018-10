"Si por algo estoy en la Complu es porque puedo ser campeona con este equipo"

Antonella Bruni es jugadora de la SPV Complutense en la Liga Iberdrola. Creció rodeada de Hockey en San Rafael (Argentina) y es una auténtica trotamundos. Campeona en Argentina, en Italia... Hace dos años jugó en el RC Jolaseta y ahora aspira a ser campeona con las universitarias.

Fuera del campo, "Anto" es estudiante de Psicología en la UNED y quiere seguir ligada al Hockey, por muchos años, cuando cuelgue el stick. En esta entrevista descubrimos que no sólo es una gran jugadora, sino también un trozo de pan, capaz de emocionar a cualquier aficionado.

Colegio del Carmen, ¿Qué recuerdos te trae?

¡¡Que buena pregunta!! ¿Por dónde empiezo? ¡Jaja! Me viene a la mente el gimnasio donde empecé a jugar con Ariel de la Fuente, Eliana Rey y Cecilia Segura. Mi hermana mayor (Fiorella) me invitó a jugar y probar hockey, también pude disfrutar mucho con Cami Yacante. También recuerdo los partidos en césped natural de Pescadores con la 5ta y el barro que se formaba en las áreas... Más tarde, ya en jugando en sintético de arena, un torneo con Popa Ulloa; éramos muy pocas pero dábamos la vida en cada partido. Llegúe a jugar en Primera con mi hermana cuando ya era mayor, el equipo ansiaba mi incorporación y me involucré bastante. Llegamos a ganar el Clausura y la final regional.

¿Y si te menciono a Josefina Delgado y Emanuel Bardaro?

Con Jose he compartido seleccionados de hockey y gracias a ello nos hicimos amigas aunque hemos jugado en distintos clubes la mayor parte del tiempo. Los recuerdos que tengo con ella son charlas de hockey, sueños y sobre todo los abrazos que nos hemos dado en los goles. A Emanuel tuve la posibilidad de tenerlo como entrenador en un regional de hockey en San Rafael. Al ser mi tío, tengo recuerdo de cuando era más chica y me hacía cosquillas o me subía a sus hombros, andábamos en bici ¡Jaja! ¡Cosas así! Fue lindo tener a la familia cerca y que él, en concreto, se haya involucrado en el Hockey porque venía del fútbol. A él le debo también cierta magia futbolística y los partiditos que perdía durante los veranos en casa de mi abuela.

Has jugado en Argentina, en Italia y en España... Llevas casi cinco años fuera de casa practicando Hockey ¿Qué te motivó para tomar una decisión tan valiente?

La verdad es que llevo tiempo fuera, sí... Y ha sido un constante crecimiento.

La decisión la tomé a los 18 años y más que por valiente fue por seguir un sueño, algo que veía lejos pero que en el fondo yo quería realizarlo. No fue fácil convencerme a mí y mucho menos a mi familia... Año a año estoy más segura de que es lo que me gusta hacer y sobre todo porque me encanta aprender de cada experiencia que vivo con el Hockey. Aunque, por momentos, el costo de oportunidad haya sido alto... creo que ha valido la pena arriesgarse.

Como referente femenino, se ha llegado a comparar la importancia de Luciana Aymar con la del propio Maradona en su mejor época. ¿Estamos exagerando?

Yo creo que se habla de dos cosas distintas. En Fútbol es más fácil tener referentes o gente que destaque, porque es un mercado diferente al del hockey. Eso hablando de la rama masculina claramente. Diego, en su momento, no tengo duda de que se mereció en puesto en el que estaba y lo feliz que hizo a la Argentina con su "mano de Dios" y el mundial que tenemos gracias a su generación. "Lucha", por contra, generó tendencia deportiva en la rama femenina. Su generación, desde el 2000, fue la que vio el nacimiento de "Las Leonas" y eso ha llevado a que mucha gente quiera practicar Hockey. Por suerte he podido verla jugar y comprobar que es una "distinta" del hockey, muy completa... Hoy día es raro ver a una jugadora como ella. Como referente de un deporte amateur creo que tiene mucho más mérito que Diego y con las 8 veces que ha sido nombrada mejor jugadora del mundo poco más podemos decir.

Hemos hablado de "Lucha" pero... ¿Qué jugadora de Las Leonas te inspiró a ti cuando empezaste en el Hockey?

La verdad que a Las Leonas las tenía de referente pero me inspiré más en ejemplos cercanos como Monche Cruz y Florencia Saravia. Ellas han sido dos jugadoras de San Rafael que han jugado partidos con Argentina; Monche incluso con España. Vinieron a jugar al Hockey aquí y me hicieron creer que era posible jugar en un país extranjero aún más.

Lara Oviedo, Celina Traverso, Maria Garraffo... Hay una larga lista de jugadoras que, habiendo alcanzado el status de Leona o Leoncita en algún momento, finalmente recalan en la selección de Italia. ¿Es por desesperanza o es una cuestión de tener otros objetivos?

Yo creo que es una cuestión de oportunidades. El que ama el hockey quiere vestir una camiseta y cantar el himno. En argentina hay mucha competencia y el sacrificio que se debe hacer es muy grande, lo cual no hace imposible jugar en Las Leonas, pero es más difícil que la "suerte" se encuentre con la "oportunidad". En el caso de estas jugadoras, yo creo que se les presentó la oportunidad de jugar con Italia y se arriesgaron. Porque una sólo quiere jugar al hockey y poder representar a un país debe ser algo muy grande y hermoso. Entonces, es cuestión de que la oportunidad te encuentre.

¿Para ti cuáles son las diferencias más significativas de la Liga Iberdrola respecto al Campeonato Argentino de Clubes? ¿Qué aspectos de allí te traerías a nuestro Hockey?

El hockey argentino es mucho más vertical, más de ida y vuelta. Se busca mucho a las delanteras y por eso se tiene más la bola, porque hay mayor participación, ya que el medio sólo es la transición. La liga de España es más de preparar la jugada, de mover la bola y esperar a que aparezcan los espacios,. Los medios conducen más, por lo que las delanteras somos de área y tocamos poco la bola. Son formas distintas de entender el hockey. El aspecto que traería a la liga Iberdrola sería el de la ACTITUD, bien entendida como toda la pasión con la que se vive el hockey en Argentina, sin lugar a duda.

Has sido campeona en Argentina, en Italia... ¿Qué serías capaz de hacer si te coronases campeona con tus compañeras de la SPV Complutense?

Si por algo estoy en la Complu es porque puedo ser campeona con este equipo. El año pasado me sirvió para tener más confianza esta temporada y poder sentirme más parte del grupo, lo cual hace que me involucre más (creo yo). Cosas para mejorar siempre hay y eso es lo bueno de estar en un equipo tan competitivo, porque en alta competencia hay que tener una preparación mental importante, la exigencia es muy alta. Lo que soy capaz de hacer es... tratar de demostrar cada día, en cada entrenamiento, que puedo entrenar al 100% y esforzarme por crecer y mejorar. Sobre todo, ayudar al equipo siendo solidaria y generosa. Y lo que me dejo cada día es obvio: Mi San Rafael, mi familia, mis amigas, mi lugar en definitiva... Yo creo que es mucho y espero que tenga un bonito final, que valga la pena soñar con un campeonato con la Complu.

Pufff... Y fuera de las canchas ¿Cómo es un día en la actual vida de Anto Bruni?

Depende, algunos días curso Psicología en la UNED (empecé el año pasado) por las mañanas o me quedo leyendo cosas de la universidad. También voy al gimnasio y a la piscina. Por las tardes doy clases a niños en dos colegios de Madrid y luego tengo mis entrenamientos. Los fines de semana son bien conocidos, o bien viajo para jugar o jugamos aquí en Sanse. Cuando tengo tiempo libre, siempre que puedo quedo con amigas Sol, Cami, Ale (chicas argentinas) o Eléonore (Ele) para comer algo, ir al cine, tomar unos mates.

¿Cuál es la mejor frase que hayas oído a un entrenador o entrenadora y qué significado le das?

De este tiempo en la Complu me quedo con dos, una de Titi que nos dijo el año pasado: "creer hasta el final", y una de Donoso este año: "el esfuerzo merece la pena". El significado que le doy es que el esfuerzo que hacemos ahora luego se notará y valdrá la pena por más pequeño e insignificante que parezca ahora. Siempre tenemos que creer en nosotras porque el partido sólo acaba cuando el árbitro pita tres veces, el año pasado tomo mucha importancia en los últimos partidos de liga.

Debo de decir que me he quedado con muchas frases y aprendizajes a lo largo de estos años, sobre todo de Erdoitza Goikoetxea (que me entrenó en Jolaseta) y Popa Ulloa (entrenadora de seleccionados de San Rafael). Por ejemplo: "si puedes soñarlo, puedes lograrlo". Ellas dos me han marcado mucho y me han ayudado mucho a crecer como jugadora y persona. También saqué algo bueno de una canción que me marcó y que siempre llevo conmigo: "Brindis", de Soledad Pastorutti.

Ahora mismo estás a más de diez mil kilómetros de San Rafael y la pregunta es obligada ¿Qué es lo que más echas de menos?

MI FAMILIA!!! Extraño mi casa, el almuerzo en familia, los domingos de asado con mis abuelos, tíos, primitos y las largas sobremesas de charla... ¡Ja! Extraño mis amigas, los mates, los helados, ir a ver algún deporte, andar en bici, estar en mi casa, recorrer los lugares en los que he vivido, básicamente. Y, bueno, todo lo que es parte mía y la dejo en pausa por un tiempo. Sobre todo, los abrazos de ellos porque son los más entrañables.

¿Dónde te ves de aquí a cinco años?¿Y después del Hockey?

Puff, 5 años me parece mucho... Yo creo que jugando al hockey (espero) por algún lado y conociendo lugares, clubes, formas de jugar, entrenadores, equipos, etc. Pero la verdad es que no lo tengo muy definido, voy año a año, Liga a Liga ¡jaja!

¿Y después del hockey? ¡¡¡Más hockey!!! No me veo alejada de las canchas, si no puedo jugar, seré entrenadora, o ayudante, organizadora de torneos... Lo que haga falta, pero cerca de un campo de hockey. No descarto ninguna idea que se me vaya ocurriendo ni ningún proyecto porque me gustaría adaptarme y me gustaría aprender de otros hábitos por supuesto. Me gustaría tener conocimientos de psicología deportiva y poder trabajar en ese ámbito si es posible. Sea lo que sea que haga... no muy lejos del Hockey o del deporte.

¿Quieres decir algo especial a alguien?

Sí, que les mando saludos a mi familia, a Jose Delgado, a Agustina Manquepi y a Sol Guerrera.

Mil gracias por tu tiempo

¡A vosotros!





EL TEST RÁPIDO CON ANTONELLA BRUNI

¿Café y tostada o Leche y cereales? MATE Y MEDIALUNAS ¡¡¡jajaja!!!

¿Reggaeton o Trap? Reggaeton

¿Cine o series? Cine

¿Ir al gimnasio sola o en grupo? Sola

¿Stroke o shootout? Stroke

¿Alfajor con dulce de leche o Chocolate? ¡¡¡¡Alfajooooooorrr!!!!!

¿Liga Iberdrola o Copa de la Reina? Liga Iberdrola

¿Norte o Sur de España? Norte (es hermoso)

¿Sesión interminable de vídeo con Donoso o tarjeta amarilla? Sesión interminable de vídeo con Donoso (no puedo ver un partido desde fuera y mucho menos por una tarjeta)

