"Si Boca llega a la final, no le gana ni Francia"

"Es cierto que Palmeiras no se dedicó a atacar, porque se replegó, vino a buscar el cero, pero no generaron situaciones de gol. Y en ese aspecto este Boca me pareció un equipo de (Carlos) Bianchi", concluyó.





royco.jpg



Royco Ferrari, vicepresidente de Boca , quedó más que entusiasmado después de la victoria frente a Palmeiras por las semifinales de la Copa Libertadores de América y se animó a dar un pronóstico en caso de que el Xeneize se meta en la definición del título."Yo estoy convencido que si Boca llega a la final de la Copa Libertadores, ni la selección de Francia campeona del mundo le gana", aseguró Royco en declaraciones a, por Radio Villa Trinidad de Santa Fe."Fue un equipo copero. A diferencia de lo que opinan muchos periodistas yo veo muy bien a Boca en lo que respecta a lo defensivo. Es un equipo al que le han hecho pocos goles", analizó el dirigente.