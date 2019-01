"Si el TAS le diera la Copa a Boca, nos reiríamos mil años"

La histórica consagración de River ante Boca en la final de la Libertadores sumó nuevos capítulos esta semana, primero con la ampliación de la presentación del Xeneize ante el TAS, donde mantiene su reclamo por el brutal ataque al micro, y luego con las declaraciones de Rodolfo D'Onofrio, presidente del Millonario, quien chicaneó a su par del Xeneize.

"Me sorprende, no sé qué es lo que buscan. Me parece que están equivocados. ¿Qué quieren, ganarla por decreto?", se preguntó D'Onofrio en La Página Millonaria TV. Luego, agregó: "Creo que no hay ninguna posibilidad... ¿vos te imaginás a la gente de Boca agarrando la Libertadores? Yo creo que nos reiríamos durante mil años".

Además, el dirigente explicó: "Cuando dije la frase 'Tano vení a jugar', no es que me haya salido el hincha de adentro, sino que estaba cansado por la situación que se estaba viviendo. Después pedí disculpas por eso. Yo quería jugar la final con Boca, sabía que la podíamos ganar. Era la alegría mas grande que nos podíamos dar".

El lunes pasado, los abogados de Boca ampliaron su presentación ante el TAS, con nuevas pruebas, en su reclamo por el brutal ataque sufrido por el micro de los jugadores del Xeneize cuando se acercaba al Monumental para disputar la revancha de la final. Por ese hecho hubo un único detenido, Matías Firpo, quien luego fue liberado. Desde River se deslindaron de cualquier responsabilidad al sostener que la agresión había sido afuera de su perímetro, sin contar que días antes, en un allanamiento al estadio, habían encontrado una impresora de entradas paralelas que serían para la barra brava.

D´Onofrio también se refirió a la posibilidad de construir un nuevo estadio: "Se están adelantando al proceso. Son muchos factores a tener en cuenta. Soy el primero en tener nostalgia por nuestro estadio, pero también soy de los que creen que hay que actualizarse. Mi fantasía es tener un estadio moderno y techado. Que necesita una reestructuración no me cabe la menor duda. Después hay que ver de qué forma".