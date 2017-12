"Si a Gamba le hacen un contrato por cuatro o cinco años podría quedarse"

Lucas Gamba se convirtió en un jugador determinante, fundamental en la campaña que viene realizando Unión, no solo por los cinco goles que lleva convertidos, sino también por las asistencias para su compañero de ataque Franco Soldano . Por ello su continuidad comenzó a generar preocupación dado que hace algunos días el presidente rojiblanco Luis Spahn manifestó que Gamba se iría en junio del año que viene y que al club no le quedaría un peso dado que se quedaría con el pase en su poder.





Frente a este panorama, este jueves en diálogo con la Primera por SOL 91.5 Julio Cataldo representante de Gamba se refirió a este tema, pero dejó la puerta abierta para la continuidad del delantero supeditada a una oferta importante que pueda realizar Unión.





Consultado sobre lo que puede ocurrir en el futuro expresó: " Si hay una oferta del exterior que sea muy superior a lo que ofrece Unión, entonces Lucas se puede ir. Pero se evaluarán muchas cosas incluido el amor y el afecto que le brinda el hincha. El jugador firmó un contrato largo de tres años y medio y después se extendió a cuatro para que no termine en medio del torneo. Y el jugador cuando tiene una edad pone muchas cosas en la balanza pero nadie descarta que venga Spahn y le haga una oferta por cuatro años y Lucas se quede en Unión".





Pero en caso de que eso no suceda Cataldo aseguró: "Vamos a tratar de acercar una oferta para que Unión no se quede con las manos vacías, pero hay que ver si se prioriza lo deportivo y desea que Lucas siga hasta junio. En su momento hubo ofertas pero por préstamo con opción de compra. Pero antes de darlo a préstamo el club prefirió seguir contando con el jugador. Pero pese a esas ofertas nunca se renegoció el contrato de Lucas como sucede en esas ocasiones".





Para luego agregar "Este caso lo veo similar al de Barovero que se fue ovacionado de River y se fue a hacer una diferencia económica luego de darle todo al club.Hasta el 30 de junio puede pasar cualquier cosa, se puede ir o puede quedarse. Lucas está hiper feliz en Santa Fe, si hay una oferta que nos deje contento a todos se irá y si no seguirá en Unión. De hecho hubo ofertas, y no se concretaron porque no le convenía al club".







Lucas se vaya bien y la gente lo entienda que se va a para hacer una diferencia económica importante o que Unión haga un esfuerzo y que Lucas sea el Pepe San de Unión o la Pulga Rodríguez de Unión y que se retire en el club. No voy a hacer un contrato corto, quiero que haga un contrato largo y que sea el más importante de su carrera, y eso vamos a poner en la balanza. Si Unión le puede ofrecer un contrato por cuatro o cinco años va a tener muchas chances de que Lucas se quede". Por último dejó la puerta abierta para la continuidad generando ilusión en el hincha "Puede suceder que





"Como dijo Spahn el contrato termina el 30 de junio y a partir de esa fecha evaluaremos todas las ofertas incluida la posibilidad de continuar en el club. El contrato actual con Unión se firmó en el 2014 cuando Lucas llegó a la institución. En los otros mercados de pases hubo ofertas pero el club priorizo lo deportivo, los técnicos pidieron que se quede y así fue", comenzó diciendo Cataldo.