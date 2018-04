Si hay final... ¡se jugará en Córdoba!

No hay un hincha de Gimnasia que no quiera festejar este domingo, pero... si el diablo mete la cola y la definición se posterga para una final, el escenario no le sienta para nada mal al Lobo.

El equipo de Marcelo Fuentes jugará la última fecha del Pentagonal del Federal A en Río Cuarto, este domingo a las 16 ante Estudiantes, que no tiene chances de ascenso.

Al mismo tiempo, Central Córdoba, el otro puntero, enfrentará a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, que sí tiene una mínima esperanza.

Tanto Gimnasia como Central Córdoba tienen siete unidades, por lo que si alguno de los dos pierde puntos, habrá ascenso. Pero si ambos terminan la fecha con igual cantidad de puntos, el mismo se definirá en una final.

El Consejo Federal informó que ese hipotético partido se jugará en La Boutique del Barrio Jardín, estadio de Talleres de Córdoba.

El ascenso a la B Nacional que Gimnasia consiguió a fines de 2014 se dio justamente ante la T cordobesa, en su tierra, aunque en otro escenario: el Mario Alberto Kempes.

Si no hay ascenso este domingo, la otra posibilidad es que haya un triple empate en la tabla de posiciones; lo cual sucedería si el Lobo pierde con Estudiantes y Defensores le gana a Central. Para este caso, el Consejo Federal aún no dispone la forma de disputa.



Información: Interior Futbolero.