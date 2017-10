"Si no estuviera Messi, no tendríamos la esperanza que tenemos"

Ángel Cappa, ex entrenador y actual escritor y columnista de fútbol en diversos medios de España, reiteró sus críticas al manejo institucional del fútbol argentino aunque abogó por la clasificación de la Selección nacional al Mundial Rusia 2018 y asentó sus expectativas en la presencia de Lionel Messi en el equipo.

"Si no estuviera Messi, ni yo ni ningún argentino tendría la esperanza que tenemos", expresó Cappa sobre el crucial partido de esta noche ante Ecuador.

"El fútbol argentino es tramposo y corrupto. Se necesita un debate profundo y un cambio total, con gente idónea. Pero no creo que para esto sea necesario perder, podemos ganar y no esconder las cosas que están mal", dijo Cappa en declaraciones a Radio Zónica.

"El desastre se debe a una cantidad enorme de años en que los dirigentes hicieron despropósitos y generaron una decadencia en el fútbol argentino. Se perdió criterio hace mucho tiempo y se ha convertido sólo en una vidriera para vender jugadores, a nadie le importa el juego", analizó el ex director técnico de Huracán, Racing y River, entre otros equipos argentinos.

"Antes se respetaban los ciclos de todos los entrenadores. Creo que cuando echaron al Checho (Sergio) Batista empezó el desastre. Y tampoco se respeta ni se sigue una línea de lo que se trabaja abajo", añadió en la misma línea.

En cuanto a la actualidad del Seleccionado argentino y la urgencia de ganar para clasificar al Mundial del año próximo, Cappa consideró que "decir ganar como sea es no decir nada. Lo mejor que se puede hacer es jugar lo mejor posible".

"Sampaoli la debe estar pasando mal, pero confío en que vamos a ganar porque el jugador argentino sabe superar los momentos difíciles. Sampaoli hará las cosas mejor o peor, pero da todo su esfuerzo para que esto salga adelante. Nadie tiene derecho a faltarle el respeto", agregó.

"Todos los jugadores que van a la selección no van por plata ni por prestigio, van porque tienen la ilusión y las ganas de jugar en la Selección argentina. Si no estuviera Messi, ni yo ni ningún argentino tendría la esperanza que tenemos. Existe un equipo y el socio de Messi aparecerá solo", arriesgó Cappa, también ex entrenador de Tenerife y Las Palmas en España, y de Universitario de Perú.

"Messi jugó con Xavi, Iniesta, Piqué, Busquets y Jordi Alba desde que tiene 13 años. Esa historia no se puede comparar con hacer un entrenamiento y tener que salir a jugar", analizó.

"Estos partidos son para que jueguen los jugadores de mayor experiencia. Pondría un sólo equipo y me la juego con ese equipo los cuatro partidos, con Mascherano como defensor", concluyó Cappa el análisis sobre el momento del Seleccionado albiceleste.

Finalmente, confesó que desde España -donde reside- extraña "todo el fútbol argentino. Es el fútbol mío. Y lo más importante para mí era salir campeón". "Trabajé en el Real Madrid y salí campeón, pero para mí lo más importante hubiera sido salir campeón con Huracán", equipo al que dirigía en 2009, cuando estuvo a 5 minutos de salir campeón y un fallo del ex árbitro Gabriel Brazenas (ése fue el último partido que dirigió) le arrebató la conquista en un partido que Vélez ganó por 1-0 en Liniers.

"No volvería a dirigir acá, ya pasé la edad", cerró la charla Ángel Cappa, quien destacó que "a Eduardo Domínguez, el Gato (Gastón) Esmerado y Matías Almeyda les veo pasta como entrenadores, por su pasión por el fútbol".