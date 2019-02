Edgardo Bauza, técnico de Rosario Central, estalló de enojo contra Boca por la intención de modificar la fecha de la Supercopa Argentina, prevista para el 4 de abril. "Si no quieren jugar, que les den la copa a ellos y listo", expresó el ex entrenador de la Selección argentina.

"Es una locura. No sé qué va a pasar, hablamos con los dirigentes y se van a encargar ellos. Están queriendo cambiar una fecha que ya estaba estipulada y no se pude cambiar, si tienen partido tres días antes o tres días después... nosotros también, estas son las reglas del juego", señaló el entrenador, que amenazó con "no presentar el equipo".

Por qué Boca quiere cambiar: porque en esas semanas deberá disputar encuentros claves por la Superliga y la fase de grupos de la Copa Libertadores, por lo que quiere jugar en una fecha en la que no tenga tantos compromisos.