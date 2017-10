El director técnico de la reserva de Rosario Central , Leonardo Fernández, sorprendió en la noche del viernes en el emotivo festejo de la Copa Santa Fe que logró su equipo al declarar que "si pudiera elegir un día para morirse, sería este" luego del éxito en la final frente a Atlético de Rafaela, equipo de la B Nacional."Quiero dedicarle este triunfo a mi familia, especialmente a mi viejo, se me vino a la cabeza su imagen cuando me llevó a la cancha de Temperley (Central fue campeón ahí en 1987) y si pudiera elegir un día para morirme, elijo este", declaró emocionado Fernández en diálogo con la emisora rosarina LT3.Rosario Central salió campeón de la segunda edición de la Copa Santa Fe luego de empatar anoche en dos goles con Atlético Rafaela, ambos integrados con mayoría de suplentes, en un emotivo encuentro jugado en el Gigante de Arroyito, luego de haber ganado en el partido como visitante por 1 a 0.Los goles del equipo "canalla" fueron convertidos por Agustín Coscia y Diego Becker, mientras Alexis Castro marcó los dos tantos de Rafaela."Esto que logramos es el fruto del trabajo de los jugadores y el cuerpo técnico. Haber ganado un título con Central no tiene precio para los hinchas", declaró para sorpresa de propios y extraños Fernández, con una euforia fuera de lo común por tratarse de una Copa amistosa que juegan únicamente los equipos santafecinos y con futbolistas de la división reserva o suplentes.