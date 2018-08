"Si quieren escuchar la opinión de River, ahí estaremos"

El presidente de River Rodolfo D'Onofrio estuvo en el evento del paso de la llama de los Juegos Olímpicos de la Juventud y no pudo eludir las consultas sobre su papel en la elección del nuevo técnico de la Selección argentina.

"No recibí ningún llamado sobre la Selección", aseguró primero, aunque opinó: "Creo que la AFA lo que tiene que hacer es un proyecto, deportivo, económico financiero... Me acuerdo que antes de que llegue la comisión que preside (Claudio) Tapia, no le pagaron al Tata (Gerardo) Martino, no le pagaron a (Edgardo) Bauza. No tiene la culpa de lo que le dejaron. Cuando hacés un proyecto tenés que hacer un cuadro general, después armar un equipo de gente, un plan de juveniles, y recién buscar a un técnico", dijo el mandamás millonario.

Resaltó sus intenciones como parte de la nueva AFA: "Vinimos a poner orden, amor, transparencia, un proyecto. No sirve ir a buscar un técnico si previamente no tenés un proyecto y un equipo armado".

Y agregó: "Si tienen el interés de escuchar la opinión de River, estaremos ahí, pero dejen que eso suceda. Yo lo único que pido es que la AFA tenga una reestructuración profunda".

Fuente TyC Sports.