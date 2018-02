"Si tiene pruebas, que haga la denuncia"

El presidente de Boca, Daniel Angelici, salió al cruce de su par de San Lorenzo y lo invitó a que realice una denuncia ante la Asociación del Fútbol Argentino si siente que se perjudica a su equipo.

El también vicepresidente de la AFA fue claro: "Si tiene pruebas o sospechas, que haga la denuncia en los Tribunales de la AFA".

"Me parece una barbaridad que se dude de la honestidad de los árbitros. No creo que ningún árbitro salga a perjudicar a un equipo con intención. No me pareció que eso pasara en el partido. Creo que se equivocó para las dos, como a veces se equivocan para uno o para otro", dijo Angelici en declaraciones formuladas al diario Olé.



Consultado sobre si esta polémica puede tener que ver con que ambos dirigentes estaban en bandos opuestos en las elecciones de AFA, afirmó: "Yo lo invité a Lammens a que sea parte del Comité Ejecutivo y no quiso. Pero él el es vicepresidente de la Superliga y no va a una sola reunión".



Lammens se había mostrado "muy preocupado por el arbitraje porque nos habían perjudicado" y opinó que si Boca ganaba "era un daño para el fútbol argentino".