"Cuando me fui de Rusia, en 2008, estuve hablando con la gente de River. Hablé con José María Aguilar, pero faltaba muy poco para que cerrara el mercado de pases", confesó el delantero que supo vestir la camiseta del "Millo" en el 2001.

El futbolista de Vasco Da Gama, se mostró contento por el presente deportivo del club de Núñez: "Está en un gran momento, no creo que necesite de mí". Y agregó: "Para los que salimos de las inferiores, siempre es un sueño que se de el regreso".

Por otro lado, en medio del conflicto entre Nara e Icardi con el Inter, López opinó: "Los representantes son un mal necesario, permite que el jugador esté solo pensando en jugar al fútbol. Cuando sos más joven la cabeza va a mil, es necesario tener alguien al lado". "En su momento, Wanda me planteó ser mi representante", reveló el jugador.

Y continuó: "No hubo quórum, creo que hay mujeres que son muy capacitadas para ese trabajo. Quise preservar mi familia, ya de por sí había poca armonía y no quería mezclar los caminos". "Wanda tiene un tono muy verborrágico para el fútbol Italiano, los dirigentes se habrán cansado de ella. Hay jugadores de cierta clase que necesitan ser manejados por gente de clase", comentó.

Para cerrar, López reveló que ya no tiene relación con su ex amigo: "Decidí no tener más contacto con Icardi. Fue el cumpleaños de mi nene más chico, lo llamé y cuando estaba por hablar él me cortó el teléfono. En su momento le dije que me iba a entender cuando sea papá".