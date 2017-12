¿Sigue o no Holan en Independiente?

El presidente de Independiente Hugo Moyano señaló este jueves que está "convencido" de que el entrenador Ariel Holan "se va a quedar" en la institución de Avellaneda tras haber obtenido la Copa Sudamericana."Me tengo que reunir con Holan, pero estoy convencido que se va a quedar", reveló el mandatario a la vez que indicó: "Puede ser que no quiera seguir por lo qué pasó con Bebote (Pablo Álvarez). Queremos que él y su familia vivan tranquilos y vamos a darle todas las garantías".En diálogo con, programa que se emite por, Moyano manifestó acerca del nuevo título de Independiente: "Es un momento muy importante para la institución. Mucha gente descreía de que podamos recuperar la mística copera"."Es un conjunto de voluntades que se sumaron, cada uno con la responsabilidad que le tocó asumir y eso llevó a Independiente a la recuperación. Con toda la responsabilidad de los jugadores y el técnico que fue muy importante. Los jugadores entendieron lo que el técnico pretendía y los resultados están a la vista. Fue realmente emocionante", aseveró.Al ser consultado acerca del futuro de Ezequiel Barco, quien podría emigrar a una entidad de los Estados Unidos, el presidente del "rojo" expresó: "No depende solo de nosotros porque uno ve que en otro lugar va a ganar un dinero que el club no le puede pagar, pero vamos a hacer el esfuerzo para que siga".A fines de noviembre la dirigencia de Independiente recibió una oferta formal por 14 millones de dólares brutos (doce netos) por el mediocampista de parte del Atlanta United, de la MLS de Estados Unidos, que es dirigida por el argentino Gerardo "Tata" Martino.