Sin Copa y sin técnico

Pablo Lavallén renunció al cargo de director técnico de Belgrano tras la derrota del equipo ante Temperley, 3 a 2, en el cierre de la Superliga , que dejó al equipo sin la chance de jugar la Copa Sudamericana 2019.

En conferencia de prensa en las zonas bajas del 'Gigante' de Alberdi, Lavallén expresó: "El lunes no estaré más con el equipo, este fue mi último partido. Hay una cierta resistencia a la idea y el club necesita tranquilidad para los jugadores en la cancha".

"No es que las formas sean un motivo de presión para los jugadores, quería tomarme unos días para pensarlo y me di cuenta, en cinco minutos, de que la forma que a mí me gusta no va a ser recibida bien por la gente", sentenció el ahora ex DT 'celeste'.

Además, Lavallén agregó: "Es un obstáculo la forma que propongo. Dije que, si no me sentía cómodo, me iba. Y una parte de esto es la gente. Si la idea no cuaja, lo más lógico es que venga otra persona".