Sin CR7 y con dos argentinos: el equipazo histórico de Ronaldo

El diario español As le pidió al brasileño Ronaldo Nazario que confeccione su once ideal histórico, tomando futbolistas de todas las épocas y tratando de no caer en favoritismos por sus ex compañeros o compatriotas.

El Fenómeno, quien actualmente es embajador FIFA, armó un once que asustaría a cualquiera. Con un planteo súper ofensivo, incluyó a dos argentinos en un equipo con mayoría de brasileños e italianos.

Una de las curiosidades es que, con la delantera ocupada por él mismo y Pelé, puso a Maradona y Messi como volantes por derecha e izquierda respectivamente.

Dj8aiGnWsAAnZT3.jpg