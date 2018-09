Sin Messi hasta nuevo aviso

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi , no tomará parte del equipo durante lo que resta del año, aunque el entrenador interino Lionel Scaloni quiere hablar con él para saber si contará con sus servicios en el 2019.

Si bien Scaloni se reunirá con Messi en la gala del premio "The Best", para tratar de convencerlo para que esté en los partidos ante Irak y Brasil, en la gira que hará en Arabia Saudita que emprenderá la selección en octubre, el jugador del Barcelona no estaría disponible, según indicaron fuentes allegadas a la AFA.

Luego del Mundial de Rusia 2018, y con la llegada de Scaloni a la dirección técnica de la Selección, Messi no estuvo presente en los partidos ante Guatemala y Colombia, que se disputaron en Estados Unidos.

En los próximos días Scaloni tiene que dar los nombres de los convocados, que juegan en el exterior, para la gira, pero en la misma no estará "La Pulga".

Lo que buscará saber Scaloni también es si Messi volverá al equipo nacional en el 2019, aunque habrá que saber si el DT seguirá en el cargo o será reemplazado.

En el 2019 la Selección argentina tiene que jugar la Copa América en Brasil.