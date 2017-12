Sin salida: Interpol busca al ex Boca y River por la violación de su ahijada

Está en serios problemas Jonathan Fabbro, ex jugador de Boca y River, de pasado en Cerro Porteño de Paraguay y actualmente en el Lobos BUAP de Puebla, México. No tiene salida. Será detenido no bien sea ubicado por las autoridades de Interpol.

La orden de captura nacional e internacional ya fue emitida por pedido de la justicia argentina y corre como "Circular Roja". A Fabbro se le atribuye "haber abusado sexualmente de una menor de 11 años entre los años 2012 y 2016. Los abusos habrían consistido entre otros en tocamiento en parte de su cuerpo, someterla a que le practique sexo oral y masturbación que empezaron a los 6 años aproximadamente", indica la solicitud del juez Santiago Quian Zavalía, a cargo del juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción Nº 32.

El caso ya había estallado en junio de este año, cuando la defensa de la niña de 11 años había pedido la detención del también ex jugador de la selección paraguaya, en el marco de una causa iniciada en abril en la que el argentino nacionalizado paraguayo está denunciado por abuso sexual contra la menor con la que tiene "un vínculo de sangre", informó en su momento el abogado de la familia de la víctima Gastón Marano.

La solicitud de aquella detención había sido presentada en el Juzgado a cargo del doctor Santiago Quian Zavalía, aunque la decisión había quedado postergada hasta la activación en estas últimas horas.

El caso se inició con la denuncia de la madre de la menor, quién relató a su familia los abusos a los que habría sido sometida luego de que un hermano, también menor de edad, leyera en su teléfono celular una comunicación a través de whatsapp que habría mantenido la niña con Fabbro, que es su padrino, contó Marano.

"La nena cuenta a su familia lo que le ocurrió después de que su hermano se da cuenta que está chateando con Fabbro y todo quedó registrado en audios. Habría habido práctica de sexo oral hacia el jugador con contacto genital", señaló el abogado, quién detalló que los abusos habrían ocurrido entre 2015 y este año, es decir desde que la menor tenía 9 años.

Marano contó que desde que comenzó la causa se realizaron pericias para verificar la veracidad de los mensajes de whatsapp, y señaló que interviene como defensor de Fabbro el abogado Fernando Burlando.

Mediocampista ofensivo, Fabbro, de 35 años, jugó también en España, Brasil, Chile, Paraguay y Colombia. El jugador está en pareja con la modelo paraguaya Larissa Riquelme, quien se hizo conocida en el Mundial de Fútbol 2010 en Sudáfrica donde fue apodada como La novia del Mundial.

