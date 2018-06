Sol Pérez contó que la engañó... ¡Un futbolista!

A Sol Pérez se le terminó pronto su "affaire" botinero. La voluptuosa rubia había confesado que tenía un "chongo" futbolista, pero ahora confirmó que todo acabó y muy mal.

"Lamento decirles que se pudrió todo... otra vez sola. Lo juro. Hizo algo que a mí no me gustó. Tenía horarios raros, me decía 'dormí doce horas', no me atiende el teléfono. Cosas que no se las cree nadie. ¿Quién duerme doce horas estando de vacaciones? ¡Nadie! Además, me manda un mensaje cuando se levanta y me vuelve a contestar a las tres horas", dijo consultada por su estado sentimental en el programa Infumables, por FM Top 104.9, y que Intrusos puso al aire.

Para que todo quede más claro, le preguntaron a la Sobri si el futbolista en cuestión la había "cagado": "Yo creo que sí", afirmó.





sol.jpg Foto: Instagram Sol Pérez

