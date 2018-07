Sol Pérez reveló el nombre del futbolista que ¿le rompió el corazón?

Sol Pérez, una de las mujeres más deseadas de la televisión, habló – por fin – de su relación "botinera" y reveló el nombre del afortunado futbolista que la conquistó: Lisandro Magallán, defensor de Boca

La rubia, en diálogo con Pronto, contó detalles de lo que pasó entre ellos y terminó explicando por qué no funcionó.

"Vayamos al grano: ¿qué pasa con Lisandro Magallán?", indagó el periodista. Y ella, finalmente, contó: "Ya nada, ya pasó. Te voy a ser sincera y es la primera vez que toco el tema: es verdad que lo conocí, pero no funcionó. Tampoco intentamos nada serio. Él tuvo actitudes que a mí no me gustaron y que no comparto para nada".

¿Qué actitudes? "Habló de más y contó cosas que no tenía que contar en el vestuario del club. Me enteré que había hablado de mí con sus compañeros en el vestuario y eso me molestó muchísimo. Se lo dije y lo bloqueé. Nunca más volvimos a hablar".

Muy feo, che...