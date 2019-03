Solari apuntó contra Isco: "Para jugar hay que ponerse en forma física"

Tras casi hora y media de retraso, Santiago Solari, DT del Real Madrid, se presentó ante los medios de comunicación para la acostumbrada rueda de prensa previa al partido de liga del fin de semana. Luego de la tensión que se vivió entre periodistas por la tardanza del argentino, comenzaron las preguntas.

Lo primero de lo que habló fue del partido de este domingo: "Afrontamos el partido frente al Valladolid con profesionalismo. Veremos un partido muy duro como lo son todos los partidos de Primera División. Debemos sacarlo todo para seguir sumando puntos".

El argentino admitió que "la mayoría de los jugadores han estado a la altura de este escudo. A quienes no han estado se lo he transmitido personalmente. No es el momento más bonito tras el partido con Ajax, pero nuestra obligación es ganar. Nos quedan 12 partidos".

Solari aprovechó una pregunta acerca de Isco, para enviarle un mensaje al malagueño: "Las cuestiones disciplinarias las manejamos de manera interna. Lo deportivo no cambia. Para jugar hay que ponerse en forma física y luego la competitiva".

Respecto a su futuro no quiso hablar: "Todos estamos de paso. Lo más importante es el siguiente partido. Hoy hemos salido a trabajar y así saldremos mañana. El compromiso siempre es máximo".

Por último, quiso reflexionar acerca de la eliminación en la Champions League: "Es un momento triste y doloroso. Pero no creo que sea incompatible con el reconocimiento del orgullo y el honor de este equipo. Este equipo ha caído eliminado más de mil días después de la Champions League. Debemos tenerlo todos. Los trabajadores del club pero también la afición. Y luego abrir una fase de autocrítica".