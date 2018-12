Soledad García y un balance muy positivo

Con la calidez y la humidad de los grandes, Soledad García dialogó con UNO San Rafael. Realizó un balance de su gestión como head coach de los seleccionados sanrafaelinos de hockey y también opinó sobre Las Leonas.

El proyecto que la cordobesa como protagonista comenzó en febrero de este año.

Por eso a pocos días para terminar la temporada 2018 Sole analizó lo sucedido en su nueva función.

"Lo que nos propusimos a comienzo de año lo pudimos concretar, sobre todo en los torneos que se llevaron a cabo a nivel nacional. En los últimos meses quizás no se trabajó de la mejor manera porque estuve con licencia por embarazo, por eso no pudimos hacer lo que habíamos previsto".

Y agregó: "Ha sido un buen año porque hemos logrado entrenar la cantidad de tiempo que nos propusimos. Hemos tratado de contar con todos los equipos y conocerlos, sobre todo yo".

Saldo positivo

La ex jugadora de Las Leonas dejó en claro cuáles fueron los aspectos en los que se ha mejorado.

"Mi idea sigue siendo cambiar muchas cosas. Sobre todo ser muy sistemáticos en los entrenamientos".

Y agregó: "Cada seleccionado entrenó antes de cada torneo como mínimo tres meses; la idea el año que viene es hacerlo igual o más".

Además, García remarcó algo clave no sólo en el hockey sobre césped sino en el deporte en general. "Es importante que las chicas entiendan que la única manera de poder cambiar y mejorar es entrenando".

Palabra autorizada

Soledad integró el seleccionado argentino con el cual ganó el Campeonato Mundial 2002 y Rosario 2010, la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000 y la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y Pekín 2008.

García se refirió a la sorpresiva salida de Agustín Corradini como entrenador de Las Leonas. "Me parece desprolijo, no sé realmente cuál es el objetivo de quienes conducen la confederación, pero es una pena porque en los últimos años ningún entrenador terminó su ciclo. Por un lado no me sorprende porque he estado ahí y conozco muchas internas y muchas cosas. Por otro lado me da bronca porque las expuestas a la larga son las jugadoras. Hay que tratar de buscarle la vuelta para que Las Leonas vuelvan a estar en el lugar que se merecen".

Un verdadero lujo que una gran figura apueste por San Rafael para seguir unida a su pasión por el hockey.