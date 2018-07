¡Son unos panchos!

En tiempos donde el marketing suele proponer cambios curiosos en las camisetas de los equipos con el afán de vender un poco más, lo del Bedale AFC, de la pequeña liga regional de North Riding en Inglaterra, rompe con todos los esquemas.

El equipo lanzó un uniforme titular que representa a ¡un pancho! e incluso tiene sobre la parte de la salchicha dos de los condimentos más comunes: mostaza y ketchup.

Esto se debe a que el principal auspiciante del equipo es una empresa dedicada a la producción y distribución de salchichas.

Además, los números tienen forma de salchicha y la camiseta, en la parte superior de la espalda, lleva una simpática leyenda que dice "You Will Never Pork Alone", algo así como "Nunca 'cerdearás' solo". Esta frase hace referencia a la histórica del Liverpool que reza "You Will Never Walk Alone" ("Nunca caminarás solo").

Mirá las imperdibles imágenes de la nueva ropa del Bedale AFC:

panchos.jpg

panchos1.jpg

panchos2.jpg

panchos3.jpg