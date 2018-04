Sorpresa en Boca: Guillermo pone a un pibe debutante por Carlos Tevez

El delantero de Boca Juniors Carlos Tevez quedó este sábadopara la disputa del clásico de este domingo ante Independiente en Avellaneda, donde se producirá el debut absoluto de Agustín Almendra en la Primera División.Tevez estaba en duda por un traumatismo en la rodilla derecha que sufrió el miércoles ante Palmeiras (1-1) en San Pablo en un partido de la Copa Libertadores que marcaba su regreso tras un desgarro en el sóleo izquierdo."El Apache" fue sometido a estudios que descartaron una lesión en la rodilla pero confirmaron una importante inflamación, por lo que será resguardado por el DT Guillermo Barros Schelotto El Mellizo no lo incluirá siquiera en el banco de suplentes yoriundo de la localidad bonaerense de San Francisco Solano.De perfil diestro, integrante del seleccionado argentino sub 18 y sparring del equipo mayor dirigido por Jorge Sampaoli, Almendra (1,82 metros) hizo este verano su primera pretemporada con el plantel profesional.Los once de Boca para visitar a Independiente serán: