Sortea una picada y una chocotorta para viajar al Mundial de taekwondo

Rocío Pereyra tiene 25 años, es de San Isidro, Buenos Aires; y está clasificada para representar al país en el Mundial de taekwondo ITF que se disputará en Alemania. Pero la noticia es que para costear su viaje y el de su entrenador decidió organizar una rifa.

A través de facebook, Rocío ofrece a 100 pesos el bono contribución con el cual se sortea una súper picada para 12 personas y una chocotorta.

"Bueno gente, como muy pocos lo saben, ya que nunca lo conté masivamente, se me dio la oportunidad de quedar clasificada en mi respectiva categoría de lucha, para el Mundial de Taekwondo ITF 2019 que se llevará a cabo en Alemania en el mes de Abril. Son meses de mucha preparación, y que los puedo llevar adelante gracias a mi familia, amigos, compañeros, y alumnos que me dan una mano en lo que necesite. Y por supuesto que a mi pilar, a mi coach, Fede Monzón, que me sigue en cualquier locura. Ya no hay día, ni horario para entrenar, está ahí para enseñarme, retarme, corregirme, y crecer juntos. La competencia del TAEKWONDO ITF es totalmente amateur. No contamos con el apoyo económico de la secretaria de deportes, ni de ninguna federación, ni institución pública o privada que valore el trabajo de muchos competidores que dejamos todo por representar al país. Por eso es que en esta ocasión vamos a sacar una serie de BONOS CONTRIBUCIONES para apoyar este gran sueño, y necesitamos la ayuda de todos. Sorteamos unos días antes de viajar una súper picada para 12 personas y una torta de @pasteleriasimona ????, cada uno a $100!Su ayuda va a ser más que un granito de arena para construir este gran sueño. El que quiera uno, elige número y se lo alcanzamos, muchas muchas gracias!" Ro Pereyra en Facebook

La deportista no tiene ningún apoyo y trabaja dando clases en la Sociedad de Fomento Andrés Rolón, que es donde se inició en la práctica del taekwondo.

"LOS QUE ME HABLARON PARA COMPRAR BONOS Y ESTÁN LEJOS O LES RESULTE MÁS CÓMODO, ELIJAN UN NÚMERO, HABLENME POR PRIVADO Y LES PASO EL NÚMERO DE CBU PARA TRANSFERIR!. A cada uno que me hablo, pidió bono, tiro buena onda, y motiva, INFINITAS GRACIAS! Me pone súper feliz ver lo solidaria que es la gente", agradeció Rocío por la buena repercusión que ha tenido la venta de la rifa.