Vélez Sarsfield, multicampeón de los torneos locales, campeón de América y del mundo, quedó eliminado en la Copa Argentina ante Real Pilar. El club que milita en la Primera D, y que se afilio a la AFA en el año 2017, derrotó por 1-0 al conjunto dirigido por Gabriel Heinze y escribió la página más importante de su corta historia en el fútbol nacional.

Tras la derrota, el entrenador del Fortín dialogó con los medios y fue tajante: "Están delante de un gran fracasador. Yo no miro el resultado. Me hago responsable. Seré el fracasado más grande que hay en Vélez o en el fútbol argentino. El que pierde es el fracasado y el gana es el mejor. De estas situaciones he tenido muchas".

"Soy el fracasador número uno. Le pido disculpas a Vélez y lo tendré que asumir con toda la responsabilidad. He tenido muchísimos fracasos, he perdido finales, pero gracias a esos fracasos también he ganado. Soy un experto en fracasar", insistió el ex marcador central.

Sobre el duelo en sí, el Gringo no tuvo autocrítica para analizar el flojo desempeño ante el equipo que dirige Tomás Arrotea Molina. "Hicimos el partido que teníamos que hacer, era de esta manera. Me gusta como jugó mi equipo, siempre estuvimos bien posicionados. Lástima que nadie me va a entender porque no ganamos. Jugamos el partido que queríamos, jugaron de la manera que los hago jugar", explicó.

Finalmente, el DT admitió: "El responsable soy yo. No es una frase hecha, sino que soy yo quien les inculco como deben jugar y yo pongo las alineaciones. El equipo juega como yo quiero, por eso asumo la responsabilidad. Esto es así, es parte de la profesión".

Cabe recordar que en la pasada temporada, el conjunto de Heinze también había sido eliminado por un equipo del ascenso. En los 32avos de final, misma instancia que la actual, Central Córdoba de Santiago del Estero lo eliminó por penales tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario. Así, el Fortín continúa con su racha negativa en la Copa Argentina.