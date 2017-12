Spahn confirmó que Lucas Gamba se quedará hasta junio de 2018

Por ese motivo el presidente Luis Spahn habló con el programa oficial del club "La Vida Color de Unión", que se emite por FM "X" (103.5), donde en el inicio se le hizo mención a la denominación que muchos ya hacen del balance, como que es "el mejor de los últimos años" y argumentó: "Se lo llama así porque hay una reducción del pasivo importante, pasivos históricos como los 7.000.000 que teníamos con AFA, creo que esto es importante. Y no solamente por el resultado que tuvo sino que pudimos manejarnos toda una temporada sin tener que recibir aportes de los dirigentes o terceras personas, no se buscó ningún elemento que nos constituya un salvataje económico. Eso es importante para garantizar la posibilidad de todos los candidatos a administrar un club que tengan la posibilidad de no hacerlo con esos aportes, sino recibir un club estabilizado".





En relación a la continuidad de Lucas Gamba, contó: "Tiene un contrato que vence en junio, nosotros tuvimos decisiones que lo perjudicaron, ya que tenía una oferta muy seria de un club de Chipre donde iba a ganar dos veces y medio de lo que ganaba en nuestra institución, esto fue hace un año y medio. Mientras que seis meses tuvo una oferta para ir al fútbol japonés con un ingreso importante para su edad, ya que tiene 30 años y terminará la temporada con 31, nosotros encontramos que no era satisfactorio, priorizamos que continúe en nuestra institución. Dentro de esas circunstancias, en estas dos negativas,no hubo posibilidad de extender el vínculo, es un contrato que termina, es un profesional formidable, con un nivel de asistencia enorme. Sabe que su lugar en el país será Unión, pero también sabe que le quedan pocos años de carrera y quiere priorizar la posibilidad de agarrar un dinero diferente que lo que se puede manejar en el mercado local".





"Entiende que en junio será jugador libre, nosotros hicimos las gestiones para renovar en enero, en junio y hace 10 días. Con la nobleza que tiene como persona entregando lo mejor de sí para el plantel. Hablé dos o tres veces con el representante que estaba en Estados Unidos, hablamos más extendido un día sábado que estaba acá. Es una foto que Gamba dejará de ser jugador de Unión, igual hay que ver qué pasa de acá a junio. Se sabe lo corta que es la carrera de jugador, el se proyectó de grande, empezó a agarrar plata cuando ya de grande vino a Unión y seguro que intentará priorizar un futuro desde lo económico", agregó sobre el mendocino.





Fuente: UNO Santa Fe





















Mucho se viene hablando en los últimos tiempos de la vida institucional de Unión, atendiendo a la Asamblea General Ordinaria que se desarrollará este jueves en la sede del club. Sobre todo de la deuda que se mantiene con el presidente Luis Spahn y cómo podría repercutir en el futuro. Además, hay muchos temas vinculados a lo deportivo que se deben definir, como la conformación del nuevo plantel y los jugadores que tienen chances de emigrar tras estar cerrando un gran semestre.