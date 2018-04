¿Spurs o Lakers? Final de alto voltaje, en tiempo suplementario

San Antonio Spurs, sin la presencia del escolta bahiense Emanuel Ginóbili , cayó como visitante frente a Los Ángeles Lakers por 122 a 112 en tiempo suplementario, luego de igualar en 108, y continúa sufriendo para poder avanzar a los playoffs de la NBA.El cotejo se jugó en el Staples Center angelino y la ausencia del argentino se debió a una decisión del entrenador Gregg Popovich, quien le dio un día de descanso.Los Lakers vencieron por tercera vez esta temporada a los Spurs, algo que no sucedía desde hacía 20 años, y colocaron al conjunto texano en la quinta posición de la Conferencia Oeste, a medio partido de quedarse fuera de los playoffs.Los Spurs, que aún deben jugar tres cotejos por la fase regular, están quintos con 45-34, igualados con Oklahoma City Thunder y New Orleans Pelicans.Kyle Kuzma, con 30 tantos, fue el mejor de los Lakers (34-44), seguido por Kentavious Caldwell-Pope con 21.Por los Spurs, que podrían quedarse sin playoffs por primera vez en 21 temporadas, el más destacado del encuentro de anoche fue LaMarcus Aldridge con 28 tantos, en tanto que Dejounte Murray hizo 23 y Pau Gasol aportó 11 puntos y 12 rebotes.El sábado próximo, el conjunto de"Manu Ginóbili será local ante Portland Trail Blazers.En la Conferencia Este ya están los ocho clasificados definidos: Toronto Raptors, Boston Celtics, Cleveland Cavaliers, Philadelphia Sixers, Indiana Pacers, Miami Heat, Washington Wizards y Milwaukee Bucks.Otros resultados de anoche: Detroit Pistons 108 (Toliver 25)-Philadelphia Sixers 115 (JJ Redick 25), Orlando Magic 105 (Gordon 20)-Dallas Mavericks 100 (Jones 16), Atlanta Hawks 86 (Prince 20)-Miami Heat 115 (Richardson 19 y Olynyk 19), New Orleans Pelicans 123 (Moore 30)-Memphis Grizzlies 95 (Brooks 25) y Toronto Raptors 96 (DeRozan 16)-Boston Celtics 78 (Morris 21).Esta noche jugarán: Indiana Ppacers-Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers-Washington Wizards, Houston Rockets-Portland Trail Blazers, Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets, Utah Jazz-LA Clippers y Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves.