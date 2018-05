Sufre Alemania: Neuer sigue en duda para el Mundial

Manuel Neuer no jugará en el último partido del Bayern Munich en la Bundesliga, acrecentándose la duda sobre si el arquero y capitán de la selección de Alemania podrá participar en la Copa Mundial tras perderse casi toda la temporada por una fractura en el metatarsiano del pie izquierdo.





Sin jugar desde septiembre tras lastimarse en un entrenamiento, Neuer afronta una carrera contra el tiempo para demostrar que puede atajar con los reinantes campeones del mundo en Rusia.





El técnico del Bayern Jupp Heynckes informó el miércoles que Neuer no será incluido en la convocatoria de los campeones de la Bundesliga para el partido contra Stuttgart.





Según medios alemanes, Heynckes tenía a Neuer descartado para el resto de la temporada. Pero el Bayern emitió un comunicado que citó al entrenador desmintiendo las versiones. "Yo no dije eso. La realidad es que Manuel no está en la convocatoria para el último partido en casa ante Stuttgart el sábado. Para la final de copa, sin embargo, aún no se ha definido nada".





El Bayern enfrentará al Eintracht Francfort en la final de la Copa de Alemania el 19 de mayo.





Neuer tenía contemplado, en principio, volver a las canchas en enero, pero su rehabilitación ha tardado más de lo previsto ante el riesgo de una recaída. La carrera del portero de 32 años correría peligro con un agravamiento de la lesión.





El técnico de Alemania Joachim Loew debe anunciar la convocatoria para el Mundial la próxima semana y la gran interrogante es si Neuer será incluido o no.





Neuer dijo recientemente que, sin tener rodaje en partidos, quedar descartado del Mundial es concebible.