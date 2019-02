Superliga: Franco Armani le contestó al Chacho Coudet

El arquero de River Franco Armani charló con los medios de prensa luego del entrenamiento de este miércoles y resaltó que a pesar de las tres derrotas en el inicio de la temporada nunca se vivió un mal clima en el grupo: "Acá no sucedió nada de un mal ambiente por perder, por ahí te puede generar eso, pero nosotros sabíamos que nos íbamos a recuperar".

Armani dijo también que jugar contra Eduardo Coudet no es nada especial y aclaró: "Quizá tuve buenos partidos frente a algunos de sus equipos pero no suelo fijarme en los rivales a los que me enfrento".

El DT de la Academia había dicho que "Armani es un arquerazo que, conmigo en contra, se potencia".

El arquero destacó: "Siempre dije que cada uno tiene que hacer su trabajo y eso es algo colectivo y del grupo, el conjunto es el que da el resultado de la victoria, entiendo lo importante que es el arco de River pero acá las cosas se logran entre todos".

Armani recordó que vino "con los objetivos claros, que eran ganar la Copa Libertadores y poder tener una chance en la Selección y más allá de todo en lo personal lo pude lograr y con un gran grupo, ahora estamos con nuevos objetivos y cosas lindas por jugar".

En tanto a su futuro en la Selección, Armani contó en TNT Sports que "las ganas de volver a la selección siempre están, no hablé con Scaloni pero lo hago seguido con Martín Tocalli; igual hay que hacer bien las cosas acá para poder estar y ojalá pueda tener otra oportunidad en la Copa América".